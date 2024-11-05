Владимир Лабинов утверждает, что коньяк брал, а деньги нет

Обвиняемый рассказал, зачем осыпали кооператив денежными грантами Текст, фото: Антонина Кябелева 5 ноября в Петрозаводском городском суде начался допрос бывшего министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова, который обвиняется по двум статьям УК РФ – ч.
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