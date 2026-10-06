Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк надеется, что нападающий Артём Дзюба ещё сыграет на профессиональном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮЗ В ЛНР пять челове...
- ВВ Politico сообщило...
- ЮЗ Фетисов — о возмо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым