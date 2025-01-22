Уголовное дело возбудили после обрушения снега с крыши дома в Шерегеше

ТАСС/Кирилл Кухмарь После обрушения снега с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.