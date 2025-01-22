Уголовное дело возбудили после обрушения снега с крыши дома в Шерегеше

ТАСС/Кирилл Кухмарь После обрушения снега с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии