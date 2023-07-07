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Жителя Брянска осудили за продажу персональных данных абонентов

Жителя Брянска осудили за продажу персональных данных абонентов

Указанное лицо в одном из офисов без согласия абонентов осуществило неправомерное обращение к их персональным данным, получило доступ к детализации вызовов, произвело копирование конфиденциальной информации и разгласило полученные сведения третьим .

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