Жителя Брянска осудили за продажу персональных данных абонентов

Указанное лицо в одном из офисов без согласия абонентов осуществило неправомерное обращение к их персональным данным, получило доступ к детализации вызовов, произвело копирование конфиденциальной информации и разгласило полученные сведения третьим .
Указанное лицо в одном из офисов без согласия абонентов осуществило неправомерное обращение к их персональным данным, получило доступ к детализации вызовов, произвело копирование конфиденциальной информации и разгласило полученные сведения третьим .
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