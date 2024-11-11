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6 неоднозначных модных трендов осени 2024-го, с которыми стоит быть осторожнее

6 неоднозначных модных трендов осени 2024-го, с которыми стоит быть осторожнее

Всякий год и сезон сопровождается появлением или сохранением огромного количества модных трендов. Вот только в действительно не каждая вещь, показанная на подиуме, действительно обязана оказаться в гардеробе каждой модницы.

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