6 неоднозначных модных трендов осени 2024-го, с которыми стоит быть осторожнее

Всякий год и сезон сопровождается появлением или сохранением огромного количества модных трендов. Вот только в действительно не каждая вещь, показанная на подиуме, действительно обязана оказаться в гардеробе каждой модницы.
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