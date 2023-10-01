Можем забрать Армавир, Сочи и Крым

(армяне опнулись?) Минутка " КТО НЕ СКАЧЕТ, АРА, ТОТ." varvar67(Москва) ️В Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов, сообщила депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Бадалян.
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