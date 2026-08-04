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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Локомотива» оскорбляли Баринова на игре с ЦСКА: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»

Болельщики « Локомотива » скандировали оскорбительные кричалки в адрес полузащитника Дмитрия Баринова .

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