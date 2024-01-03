В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Впервые голосование на выборах президента будет трехдневным с 15 по 17 марта 2024 года Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков, выразил свою поддержку решению президента Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года.