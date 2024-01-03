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  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Впервые голосование на выборах президента будет трехдневным с 15 по 17 марта 2024 года Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков, выразил свою поддержку решению президента Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года.

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