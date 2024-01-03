В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Впервые голосование на выборах президента будет трехдневным с 15 по 17 марта 2024 года Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков, выразил свою поддержку решению президента Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии