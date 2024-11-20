⚡️Сдачу нормативов ГТО в школах хотят сделать обязательной С такоей идеей депутаты Госдумы обратились к министру просвещения.
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⚡️Сдачу нормативов ГТО в школах хотят сделать обязательной С такоей идеей депутаты Госдумы обратились к министру просвещения.