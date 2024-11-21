Шведская полиция сосредоточилась на китайском судне после подозрений в подрыве подводного кабеля

Шведская полиция, расследующая предполагаемую диверсию на двух волоконно-оптических подводных кабелях в Балтийском море, заявила, что китайское судно у берегов Дании “представляет интерес”, а датские официальные лица заявили, что их военно-морские силы следят за зарегистрированным в Китае грузовым судном.