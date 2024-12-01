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США уверены в своей безнаказанности за удары ATACMS в глубь России

США уверены в своей безнаказанности за удары ATACMS в глубь России

ЕЛЕНА  ПАНИНА "Решение США разрешить Украине использовать американское оружие на ещё большей территории России не увеличило риск ядерной атаки.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А что может быть США?!! Война не на их территории.  Они всегда умело воюют чужими руками и на чужой территории. А у них все спокойно и мирно. Не бомбят, не обстреливают... Уже много-много времени.. А у нас... БАБАХНУТ  ЧЕМ УГОДНО - в ответ.... сами знаете...
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15 час.
АЕ
Анна Егорова
Уж если дойдет до ядерного ответа, то по Европе нельзя, нечего экологию губить!!! Нужно сразу по ВАШИГТОНУ! ИМ ЭТО ПО ЗАСЛУГАМ.
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15 час.

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