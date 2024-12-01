ЕЛЕНА ПАНИНА "Решение США разрешить Украине использовать американское оружие на ещё большей территории России не увеличило риск ядерной атаки.
США уверены в своей безнаказанности за удары ATACMS в глубь России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А что может быть США?!! Война не на их территории. Они всегда умело воюют чужими руками и на чужой территории. А у них все спокойно и мирно. Не бомбят, не обстреливают... Уже много-много времени.. А у нас... БАБАХНУТ ЧЕМ УГОДНО - в ответ.... сами знаете...
Ответить
15 час.
АЕ
Анна Егорова
Уж если дойдет до ядерного ответа, то по Европе нельзя, нечего экологию губить!!! Нужно сразу по ВАШИГТОНУ! ИМ ЭТО ПО ЗАСЛУГАМ.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии