США уверены в своей безнаказанности за удары ATACMS в глубь России

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лина любимцева

А что может быть США?!! Война не на их территории. Они всегда умело воюют чужими руками и на чужой территории. А у них все спокойно и мирно. Не бомбят, не обстреливают... Уже много-много времени.. А у нас... БАБАХНУТ ЧЕМ УГОДНО - в ответ.... сами знаете...