Кадры работы гаубиц "Мста-Б" по позициям ВСУ

скриншот видео Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Мста-Б" по позициям и технике ВСУ. "Мста-Б" – это буксируемое орудие 152-го калибра, предназначенное для поражения живой силы, огневых средств противника на дальности до 30 километров.