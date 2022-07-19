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Кадры работы гаубиц "Мста-Б" по позициям ВСУ

Кадры работы гаубиц "Мста-Б" по позициям ВСУ

скриншот видео Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Мста-Б" по позициям и технике ВСУ. "Мста-Б" – это буксируемое орудие 152-го калибра, предназначенное для поражения живой силы, огневых средств противника на дальности до 30 километров.

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