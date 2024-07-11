Врач Мельникова: избыток фруктов может привести к жировой болезни печени

Одним из принципов здорового питания является потребление 25-30 г клетчатки ежедневно. Одним из ее основных источников являются фрукты, однако некоторые из них при избыточном потреблении могут нанести серьезный вред здоровью, предупредила в разговоре с "Газета.
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