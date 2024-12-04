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Южноуральские аграрии в десятки раз увеличили экспорт ржи и семечек

Южноуральские аграрии в десятки раз увеличили экспорт ржи и семечек

Челябинская таможня фиксирует рост агроэкспорта в регионе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, с начала года весовой объем экспорта сельскохозяйственной продукции из региона вырос на 21%.

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