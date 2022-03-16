«Рубин» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Мешкова. Клуб насчитал 13 ошибочных или спорных судейских решений в матче с «Ростовом»

«Рубин» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу судьи Виталия Мешкова. Клуб насчитал 13 ошибочных или спорных судейских решений в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

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