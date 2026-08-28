Лерчек пока не нужно выплачивать штраф в 763,5 млн рублей

По нормам УПК РФ это произойдет только после рассмотрения апелляционных жалоб в вышестоящей инстанции Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) освобождена от выплаты штрафа в размере 763,5 миллиона рублей до вступления приговора в законную силу, заявил РИА Новости участник судебного процесса.