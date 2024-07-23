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FT: В ФРГ создали кризисную группу на случай победы Трампа на выборах в США

FT: В ФРГ создали кризисную группу на случай победы Трампа на выборах в США

Власти ФРГ выражают обеспокоенность из-за того, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, избравшись на второй срок, способен ослабить гарантии безопасности, а также увеличить тарифы на импорт в США, по причине чего даже создали кризисную группу.

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