FT: В ФРГ создали кризисную группу на случай победы Трампа на выборах в США

Власти ФРГ выражают обеспокоенность из-за того, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, избравшись на второй срок, способен ослабить гарантии безопасности, а также увеличить тарифы на импорт в США, по причине чего даже создали кризисную группу.