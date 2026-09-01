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Антифашист

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Президент Польши Навроцкий вновь потребовал от Германии репараций

Президент Польши Навроцкий вновь потребовал от Германии репараций

Президент Польши Кароль Навроцкий вновь призвал правительство ФРГ выплатить Польше репарации за преступления ее национал-социалистов во время Второй мировой войны, пояснив, что эти средства помогли бы его стране укрепить оборону.

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