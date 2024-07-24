Харрис опережает Трампа на 2 п.п. в новом опросе о президентской гонке

По данным опроса Reuters/Ipsos, вице-президент Камала Харрис набрала незначительные два процентных пункта, опережая республиканца Дональда Трампа, после того как президент Джо Байден завершил свою предвыборную кампанию и передал эстафету ей.
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