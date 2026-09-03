Алиханов: Россия нашла новых партнёров для всех 13 иностранных автозаводов

Россия нашла новых партнёров для всех 13 иностранных автомобильных заводов, которые покинули западные производители, заявил на Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов.
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