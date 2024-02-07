15 переписок, которые начинались обыденно, а закончились непредсказуемо

Вот есть люди, с которыми переписываешься и знаешь, что они могут поприкалываться в ответ. А бывает так, что переписка не предвещает ничего необычного, но вдруг приобретает совершенно неожиданный ход, и в итоге заканчивается тем, что ты делаешь скриншот и уже кому-то другому показываешь ее, чтобы вместе посмеяться.