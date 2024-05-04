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Шарль Леклер: «Наш шанс – это старт. Также будет очень важно не потерять возможность использовать DRS»

Леклер оценил шансы в борьбе с Ферстаппеном на Гран-при Майами. Пилот «Феррари» закончил квалификацию со вторым результатом, отметив, что в целом остался доволен таким итогом сессии.

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