Буданов: Украина будет воевать «столько, сколько потребуется» Киевский режим не намерен сворачивать боевые действия, украинская армия будет воева.
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