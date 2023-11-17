Подготовку к строительству сократят на 15 дней

При оценке локации для работ застройщики смогут использовать интерактивные карты-схемы от Роснедр. Такой законопроект и поправки к нему поддержали перед рассмотрением во втором чтении на заседании Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 17 ноября.