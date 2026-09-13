Кто такой Шубин, каков он - язык войны и чем уникальна поэзия на пределе: Ревякина о людях Донбасса

Сегодня у нас в гостях поэт, доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, член Общественной палаты РФ, продюсер документальных фильмов Анна Ревякина! В студии Украина.
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