Под Смоленском установлены инфостенды по историческим и знаковым местам города

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Вязьме установлены новые информационные стенды в исторических и знаковых местах города, также оборудованы указатели, направляющие к культурным объектам и учреждениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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