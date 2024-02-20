Китай показал дрон-камикадзе похожий на иранский «Шахед»

Также барражирующий беспилотник из КНР похож на израильскую «Гарпию».На Всемирной оборонной выставке в Саудовской Аравии Китай показал дрон-камикадзе ASN-301 похожий на иранский «Шахед» и израильскую «Гарпию».
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