Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Все спешат скорее прокукарекать, а потом, сами себя опровергают!Третье "убийство ...
  • Игорь
    Крысы покинули корабль и корабль не утонулСенсация от Путин...
  • Игорь
    Шайгу, пора уже отзывать Сырского, а то ведь замочат бандерлоги. И так уж много для нас зделалОт предателя Сырс...

Китай показал дрон-камикадзе похожий на иранский «Шахед»

Китай показал дрон-камикадзе похожий на иранский «Шахед»

Также барражирующий беспилотник из КНР похож на израильскую «Гарпию».На Всемирной оборонной выставке в Саудовской Аравии Китай показал дрон-камикадзе ASN-301 похожий на иранский «Шахед» и израильскую «Гарпию».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх