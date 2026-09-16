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Царьград

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Сергей Миронов предложил квоты на работу для участников СВО

Сергей Миронов предложил квоты на работу для участников СВО

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить квоты для трудоустройства участников Специальной военной операции и ополченцев Донбасса.

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