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Меньшик – самый молодой игрок в 3-м круге US Open с 1990 года

Чех Якуб Меньшик вышел в третий круг US Open, обыграв Титуана Дроге – 3:6, 6:2, 7:6(1), 6:3. 1 сентября Меньшику исполнится 18 лет.

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