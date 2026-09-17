Будет вам заморозка

Когда евроукраинским воякам, а дело было летом 2023 года в период очередного контрнаступления, стало особенно некомфортно на передке, британская разведка заявила, что во всём виноваты кусты сорняков, которые слишком обильно везде повырастали и которые армия России активно использует себе во благ .