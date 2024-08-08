Врач Сагова: образованию камней в почках препятствуют цитрусовые и цельнозерновые продукты

Правильное питание играет важную роль в предотвращении формирования камней в почках. Врач-нефролог Танзила Сагова из «СМ-Клиника» делится рекомендациями, какие продукты стоит включать в рацион для защиты от этого заболевания.
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