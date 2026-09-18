Великолепный век Серия 98. Голос из Персии

После разоблачения Ибрагим-паши Хюррем сталкивается с новой угрозой: персидский шах, узнав о том, что Венеция потеряла всех своих агентов в Стамбуле, решает воспользоваться ситуацией и отправить своего собственного шпиона — опытного дипломата, который должен проникнуть в диван и убедить Сулеймана начать войну против Венеции.