Забытый рецепт из школьного детства: как приготовить нежное песочное печенье «Грибочки» на радость детям

Давайте приготовим очень нежное домашнее печенье «Грибочки», которое буквально рассыпается во рту. В нём нет яиц: сливочное масло отвечает за насыщенный вкус, крахмал делает текстуру особенно хрупкой, а небольшое количество лимонного сока или уксуса помогает получить ту самую рассыпчатость.
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