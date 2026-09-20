Забытый рецепт из школьного детства: как приготовить нежное песочное печенье «Грибочки» на радость детям

Давайте приготовим очень нежное домашнее печенье «Грибочки», которое буквально рассыпается во рту. В нём нет яиц: сливочное масло отвечает за насыщенный вкус, крахмал делает текстуру особенно хрупкой, а небольшое количество лимонного сока или уксуса помогает получить ту самую рассыпчатость.