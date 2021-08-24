Рост непроизводственной активность в Филадельфии продолжается в августе

Обзор перспектив развития непроизводственного бизнеса, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии во вторник, показал, что деловая активность региона в непроизводственном секторе продолжаОбзор перспектив развития непроизводственного бизнеса, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии во вторник, показал, что деловая активность региона в непроизводственном секторе продолжала расти в начале августа, хотя и более медленными темпами, чем в июле.