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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Рост непроизводственной активность в Филадельфии продолжается в августе

Обзор перспектив развития непроизводственного бизнеса, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии во вторник, показал, что деловая активность региона в непроизводственном секторе продолжаОбзор перспектив развития непроизводственного бизнеса, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии во вторник, показал, что деловая активность региона в непроизводственном секторе продолжала расти в начале августа, хотя и более медленными темпами, чем в июле.

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