На чем основан новый прогноз роста Bitcoin к $126К в июне?

Bitcoin торгуется в нижней части своего исторического сезонного диапазона, где быки активно защищают ключевую недельную скользящую среднюю MA50 на уровне $75,8K, а тренд SOPR указывает на длительный период консолидации.
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