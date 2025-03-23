Переписку хранить три года

В первом чтении Госдумой был принят законопроект, обязывающий на веб-сайтах и в других онлайн-сервисах сохранять данные о взаимодействии пользователей (включая разговоры и обмен сообщениями) на протяжении трёх лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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