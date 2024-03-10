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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден о рекорде Майка Джеймса: «Он настоящий игрок»

«Он настоящий игрок. Был моим одноклубником в «Бруклине». Майк прекрасно распорядился своей карьерой, когда у него не сложилось в НБА.

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