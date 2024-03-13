Насыпной остров или плавучий город: как обеспечить проекцию военной силы?

Необходимость контроля огромных океанских акваторий, ключевых морских торговых путей и судоходных каналов требует от глобальных игроков возможности спроецировать свою военную силу на удаленные театры боевых действий.
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