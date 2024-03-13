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Насыпной остров или плавучий город: как обеспечить проекцию военной силы?

Насыпной остров или плавучий город: как обеспечить проекцию военной силы?

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