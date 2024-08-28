«Зачистить подполье в Донбассе будет сложно» С чем столкнутся российские спецслужбы после окончания СВО?

АЗ

Андрей Зарубкин

К концу правления Сталина с бандеровцами было почти покончено. 25-ть тысяч бандеровцев сидело в лагерях. При Хрущёве ВСЕХ заключённых выпустили на свободу. Бандеровцев расселили по всей Украине. Посылали в Западную Украину молодых врачей, учителей с Донбасса. 6-ть тысяч из них убили..