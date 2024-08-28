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«Зачистить подполье в Донбассе будет сложно» С чем столкнутся российские спецслужбы после окончания СВО?

«Зачистить подполье в Донбассе будет сложно» С чем столкнутся российские спецслужбы после окончания СВО?

После завершения специальной военной операции (СВО) на Украине российским спецслужбам и правоохранительным органам предстоит бороться как с организованным подпольем, так и с обычным бандитизмом, масштабы которого сегодня сложно представить, — об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Мирошниченко.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
К концу правления Сталина с бандеровцами было почти покончено. 25-ть тысяч бандеровцев сидело в лагерях. При Хрущёве ВСЕХ заключённых выпустили на свободу. Бандеровцев расселили по всей Украине. Посылали в Западную Украину молодых врачей, учителей с Донбасса. 6-ть тысяч из них убили..
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14 час.
ЕБ
Евгений Бутяра
Только расстрел! К стенке публично ставить!
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
Необходимо всех врагов показательно и публично карать.
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12 час.

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