Политолог Леонид Крутаков в интервью KP.RU разобрал четыре возможных варианта развития событий после переговоров России и Украины, а также рассказал, почему США не […] The post Названы четыре сценария окончания конфликта на Украине first appeared on LentaMsk.
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