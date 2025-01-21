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Над Воронежем произошли взрывы: "Атака началась около 00:15 ночи"

Над Воронежем произошли взрывы: "Атака началась около 00:15 ночи"

Над Воронежем звучат громкие взрывы, сообщают местные жители.Атака на Воронежскую область началась около 00:15 ночи.

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