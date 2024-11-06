__«Доборолась Украина До самого края, Хуже ляха свои дети Её распинают… Вместо п...

«Доборолась УкраинаДо самого края,Хуже ляха свои детиЕё распинают…Вместо пива праведнуюКровь из тела точат:Просветить хотят сыночкиУ матери очиСовременными огнями,Чтобы шла за веком,За Европою слепая,Бедная калека…».
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