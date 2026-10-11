Обломки беспилотников ВСУ упали на аэропорт, дома и отели в Сочи

Части беспилотного летательного аппарата обнаружены на территории аэропорта Сочи. Информация об этом поступила от оперативного штаба Краснодарского края через мессенджер MAX.
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