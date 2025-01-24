В Чувашской Республике «Студенческий десант» заступил на дежурство вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции

Вместе с полицейскими студентам довелось спасать жильцов общежития, в котором загорелась комната. В Чебоксарах «Студенческий десант» заступил на ночное дежурство в составе экипажей сотрудников патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Чебоксары.