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Видели новости, что Петербург признали аутсайдером по уборке снега? Вот что нужно знать об их источнике

Городские и федеральные СМИ, в том числе «РИА Новости», выпустили публикации о том, что «Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега».

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