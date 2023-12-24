Российские силы усиливают действия на Южно-Донецком направлении: значительные потери ВСУ Ольга ВайленкоЮжно-Донецкое направление стало эпицентром интенсивных боевых действий между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российской группировкой «Восток».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии