Викторию Боню терзают страшные предзнаменования перед восхождением в горы

Прошедшее лето для модели Виктории Бони оказалось непростым. Она решила отказаться от светских мероприятий и развлекательных событий, чтобы подготовиться к восхождению на Манаслу — одну из самых высоких гор мира, находящуюся в Гималаях.
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