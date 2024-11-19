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The Sun: неизвестные обокрали Виндзор, пока семья Кейт Миддлтон спала

The Sun: неизвестные обокрали Виндзор, пока семья Кейт Миддлтон спала

Сотрудники полиции ведут поиски двух мужчин в масках, которые совершили ограбление на ферме, расположенной на территории Виндзорского замка, пока принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети находились поблизости и спали.

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