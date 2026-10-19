© Пресс-служба администрации г. Ростова-на-ДонуГенеральная прокуратура потребовала изъять у бывшего мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко и его семьи активы на 1,6 млрд рублей.
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