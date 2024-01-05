В РФ разрабатывают порядок использования домофонов для оповещения о ЧС

В РФ в оповещении жителей страны о ЧС предполагается задействовать домофоны. Порядок их применения для этих целей планируется предусмотреть в концепции организации оповещения населения, разрабатываемой в настоящее время, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.